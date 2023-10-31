В Харьковоблэнерго объяснили, почему произошло так много порывов проводов

Подводя итоги массового падения деревьев на линии электропередач в Харькове и области из-за недавнего урагана, в Харьковоблэнерго призвали собственников земельных участков вовремя прорезать насаждения.

«Специалисты облэнерго, устранявшие последствия непогоды, считают, что многих аварийных ситуаций можно было бы избежать, если бы владельцы земельных участков соблюдали правила охраны электросетей: вовремя выполняли обрезку зеленых насаждений, а также убирали аварийные деревья», — заявила пресс-служба АО «Харьковоблэнерго».

Как пример энергетики привели ситуацию в Григоровском Бору в Харькове. Там на одну линию ЛЭП упало сразу пять деревьев. Из-за этого она не работала несколько дней (линию подключили только 31 октября).

«За последние две недели это уже третий случай отключения линии из-за падения сосен. Хочу обратить внимание также на то, что подобные аварийные ситуации приводят к повреждению элементов оборудования, что в свою очередь увеличивает время на восстановление. Также напоминаю, что высадка деревьев в непосредственной близости от линий электропередачи запрещена, а владельцы земельных участков обязаны следить за состоянием насаждений и выполнять их своевременную обрезку. Мы готовы сами провести расчистку, но постоянно встречаем сопротивление харьковской экологической инспекции», – прокомментировал начальник Харьковского высоковольтного района электрических сетей (РЭМ) АО «Харьковоблэнерго» Александр Ганус.

По его информации, из-за отключения этой линии, часть харьковских потребителей запитали по резервной схеме. При этом энергетики напомнили: в условиях постоянной опасности российских ракетных атак отключения ключевых ЛЭП по еще и по «бытовым» причинам может угрожать бесперебойности электроснабжения жителей региона.