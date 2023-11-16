“Стерті з лиця землі”: в Києві демонструють фото сіл Харківщини (фото)
Фото: “УІНП Харків”
Виставку “Стерті з лиця землі” проводить Український інститут національної пам’яті.
Стенди із фото сіл, які знищив “русский мир”, розмістили на Контрактовій площі в Києві.
“Виставка розповідає про зруйновані війною міста та села Харківщини, Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Миколаївщини”, – повідомили на сторінці у фейсбуці “УІНП Харків”.
Серед сіл Харківщини, фото яких демонструють киянам та гостям столиці, — Довгенське в Ізюмському районі та Гракове у Чугуївському. Обидва були прифронтовими у 2022 році – до деокупації Харківщини. Поблизу них точилися запеклі бої, тому від населених пунктів практично нічого не залишилося.
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- Категорії: Культура, Події, Україна, Харків; Теги: війна, выставка, киев, села, уинп;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 11:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виставку “Стерті з лиця землі” проводить Український інститут національної пам’яті".