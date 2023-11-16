Враг бьет по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник

Враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области из района Белгорода, из ЗРК С-300, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — пишет Мельник.

Он также напоминает о запрете снимать места ракетных попаданий.

«Даже если вы их не публикуете, а просто пересылаете друзьям или храните в галерее, эти данные могут попасть к врагам», — поясняет Мельник.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. По данным мониторинговых каналов, военные РФ ударили ракетами по территории области.