Враг бьет по Харьковщине ракетами С-300 — Мельник
Враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области из района Белгорода, из ЗРК С-300, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается», — пишет Мельник.
Он также напоминает о запрете снимать места ракетных попаданий.
«Даже если вы их не публикуете, а просто пересылаете друзьям или храните в галерее, эти данные могут попасть к врагам», — поясняет Мельник.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. По данным мониторинговых каналов, военные РФ ударили ракетами по территории области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, ракети, С-300, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 00:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг в очередной раз нанес удары по Харьковской области из района Белгорода, из ЗРК С-300, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.".