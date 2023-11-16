Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харків
  •   +7°С
  • USD 36.32
  • EUR 38.94

Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Події 00:20   16.11.2023
Олена Нагорна
Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – пише Мельник.

Він також нагадує про заборону знімати місця ракетних влучань.

“Навіть якщо ви їх не публікуєте, а просто пересилаєте друзям чи зберігаєте у галереї, ці дані можуть потрапити до ворогів”, – пояснює Мельник.

Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, військові РФ вдарили ракетами по території області.

Читайте також: Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Щонайменше сім ударів по Чугуївщині. Синєгубов повідомив, чи є поранені
Щонайменше сім ударів по Чугуївщині. Синєгубов повідомив, чи є поранені
16.11.2023, 01:08
Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях
Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях
16.11.2023, 00:11
Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник
Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник
16.11.2023, 00:20
Альф і компанія вчилися в Європі, щоб допомагати саперам на Харківщині (відео)
Альф і компанія вчилися в Європі, щоб допомагати саперам на Харківщині (відео)
15.11.2023, 23:07
Пів сотні одиниць техніки – втрати РФ за добу на Лимано-Куп’янському напрямку
Пів сотні одиниць техніки – втрати РФ за добу на Лимано-Куп’янському напрямку
15.11.2023, 22:11
Дощ і вночі, і вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 листопада
Дощ і вночі, і вдень. Прогноз погоди в Харкові та області на 16 листопада
15.11.2023, 20:07

Новини за темою:

00:20
Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник
00:11
Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях
20:37
Ракетний удар по Харкову: Терехов та Синєгубов повідомили про наслідки
11:59
«Ми щодня чуємо вибухи» – голова Куп’янщини про евакуацію дітей
11:41
На Харківщині можуть лунати вибухи. Попередження ХОВА

Ви читали новину: «Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 00:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".