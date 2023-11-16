Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник
Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
“Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – пише Мельник.
Він також нагадує про заборону знімати місця ракетних влучань.
“Навіть якщо ви їх не публікуєте, а просто пересилаєте друзям чи зберігаєте у галереї, ці дані можуть потрапити до ворогів”, – пояснює Мельник.
Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, військові РФ вдарили ракетами по території області.
Читайте також: Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, Мельник, ракети, С-300, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 00:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.".