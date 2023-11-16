Ворог б’є по Харківщині ракетами С-300 – Мельник

Ворог вкотре завдав ударів по Харківській області з району Бєлгорода, із ЗРК С-300, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

“Загроза нових ракетних ударів зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється”, – пише Мельник.

Він також нагадує про заборону знімати місця ракетних влучань.

“Навіть якщо ви їх не публікуєте, а просто пересилаєте друзям чи зберігаєте у галереї, ці дані можуть потрапити до ворогів”, – пояснює Мельник.

Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, військові РФ вдарили ракетами по території області.