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С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности

Происшествия 08:35   16.11.2023
Оксана Горун
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности

Ракеты ночью прилетели по Чугуеву. Есть повреждения, но предварительно обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около полуночи враг нанес удар, предварительно из ЗРК С-300, по г. Чугуев. В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

Он также сообщил, что в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В Двуречной ранен 74-летний мужчина, в Кругляковке произошел пожар.

Также под ударами были: Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица, Бударки, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 08:35;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты ночью прилетели по Чугуеву. Есть повреждения, но предварительно обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".