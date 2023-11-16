С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
Ракеты ночью прилетели по Чугуеву. Есть повреждения, но предварительно обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Около полуночи враг нанес удар, предварительно из ЗРК С-300, по г. Чугуев. В городе повреждены здания учебного заведения и частный жилой дом. Предварительно, без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
Он также сообщил, что в течение суток армия РФ обстреливала населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов области. В Двуречной ранен 74-летний мужчина, в Кругляковке произошел пожар.
Также под ударами были: Казачья Лопань, Ветеринарное, Старица, Бударки, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, ракетний удар, синєгубов, хова, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 08:35;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ракеты ночью прилетели по Чугуеву. Есть повреждения, но предварительно обошлось без пострадавших, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".