Ворог сім разів атакував на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Генштаб у ранковому зведенні поінформував про ситуацію на фронті та обстріли.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області, де наші воїни відбили сім атак. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Надії Луганської області“, – зазначили в Генштабі.

Населені пункти Харківської області – серед 160 в Україні, по яких завдали артилерійських ударів. Загалом ворог завдав вісім ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 76 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 65 бойових зіткнень.

“Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три – по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та засіб протиповітряної оборони противника“, – перерахували у зведенні ГШ.