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Заместителю начальника Харьковской ОВА выписали «подозрение» в РФ

Мир 08:58   20.11.2023
Оксана Горун
Заместителю начальника Харьковской ОВА выписали «подозрение» в РФ

Заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенуху в РФ объявили «участником незаконного вооруженного формирования» и «заподозрили» в «совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

 Скриншот с информацией о предъявленном ему россиянами «подозрении» Семенуха опубликовал на своей странице в facebook.

«Россияне выписали мне «подозрение», какая досада. Не смогу больше любоваться пожарами в сибири, побывать в сызрани, увидеть березовые рощи белгородщины. P.S. Считаю «подозрение» коллективным, поскольку все добрые дела делаются большим количеством людей, с которыми имею честь быть занятым», — отметил заместитель начальника ХОВА.

Комментаторы под его постом в основном поздравляют Семенуху «с признанием». Хотя некоторых заинтересовало, в какое же «незаконное вооруженное формирование» он входит.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 08:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенуху в РФ объявили «участником незаконного вооруженного формирования» и «заподозрили» в «совершении тяжких и особо тяжких преступлений»".