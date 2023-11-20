Заместителю начальника Харьковской ОВА выписали «подозрение» в РФ

Заместителя начальника Харьковской ОВА Романа Семенуху в РФ объявили «участником незаконного вооруженного формирования» и «заподозрили» в «совершении тяжких и особо тяжких преступлений».

Скриншот с информацией о предъявленном ему россиянами «подозрении» Семенуха опубликовал на своей странице в facebook.

«Россияне выписали мне «подозрение», какая досада. Не смогу больше любоваться пожарами в сибири, побывать в сызрани, увидеть березовые рощи белгородщины. P.S. Считаю «подозрение» коллективным, поскольку все добрые дела делаются большим количеством людей, с которыми имею честь быть занятым», — отметил заместитель начальника ХОВА.

Комментаторы под его постом в основном поздравляют Семенуху «с признанием». Хотя некоторых заинтересовало, в какое же «незаконное вооруженное формирование» он входит.