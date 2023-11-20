Заступнику начальника Харківської ОВА виписали “підозру” в РФ

Заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенуху в РФ оголосили “учасником незаконного збройного формування” та “запідозрили” у “скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів”.

Скриншот з інформацією про пред’явлену йому росіянами “підозру” Семенуха опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

“Расіянці виписали мені “підозру”, яка прикрість. Не зможу більше милуватися пожежами в сибіру, побувати в сизрані, побачити березові рощі бєлгородщини)). P.S. Вважаю “підозру” колективною оскільки усі добрі справи робляться великою кількістю людей, з якими маю честь бути зайнятим“, – зазначив заступник начальника ХОВА.

Коментатори під його постом здебільшого вітають Семенуху “із визнанням”. Хоча декого зацікавило, до якого ж “незаконного збройного формування” він входить.