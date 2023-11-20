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Заступнику начальника Харківської ОВА виписали “підозру” в РФ

Події 08:58   20.11.2023
Оксана Горун
Заступнику начальника Харківської ОВА виписали “підозру” в РФ

Заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенуху в РФ оголосили “учасником незаконного збройного формування” та “запідозрили” у “скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів”.

 Скриншот з інформацією про пред’явлену йому росіянами “підозру” Семенуха опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

Расіянці виписали мені “підозру”, яка прикрість. Не зможу більше милуватися пожежами в сибіру, побувати в сизрані, побачити березові рощі бєлгородщини)). P.S. Вважаю “підозру” колективною оскільки усі добрі справи робляться великою кількістю людей, з якими маю честь бути зайнятим“, – зазначив заступник начальника ХОВА.

Коментатори під його постом здебільшого вітають Семенуху “із визнанням”. Хоча декого зацікавило, до якого ж “незаконного збройного формування” він входить.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 08:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заступника начальника Харківської ОВА Романа Семенуху в РФ оголосили “учасником незаконного збройного формування” та “запідозрили” у “скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів”".