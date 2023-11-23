Армия РФ активно атакует на Харьковщине: данные Генштаба за сутки

В утренней сводке Генштаба — информация о 12 штурмах на Купянском направлении за сутки. После наступления морозной погоды враг активизировался.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак. На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел», — сообщил 23 ноября Генштаб ВСУ.

В целом на фронте за сутки произошло 74 боевых столкновения.

Российская армия нанесла по Украине три ракетных и 43 авиационных удара, а также совершила более 64 обстрелов из РСЗО.

«Авиационные удары получили: Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка Харьковской области», — отметили в Генштабе.

Под артиллерийскими обстрелами было 100 населенных пунктов Украины.

Авиация Сил обороны нанесла удары по 11 районам сосредоточения оккупантов и их техники. Ракетчики — еще 13 ударов, а также поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, четыре артиллерийских средства и склад боеприпасов противника.