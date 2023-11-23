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Армія РФ активно атакує на Харківщині: дані Генштабу за добу

Події 07:11   23.11.2023
Оксана Горун
Армія РФ активно атакує на Харківщині: дані Генштабу за добу Фото: Генштаб ЗСУ

У ранковому зведенні Генштабу – інформація про 12 штурмів на Куп’янському напрямку за добу. Після морозної погоди ворог активізувався.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 12 атак. На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів“, – повідомив 23 листопада Генштаб ЗСУ.

Загалом на фронті за добу сталося 74 бойові зіткнення.

Російська армія завдала по Україні трьох ракетних та 43 авіаційних ударів, а також здійснила понад 64 обстріли з РСЗВ.

“Авіаційні удари отримали: Синьківка, Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Степова Новоселівка Харківської області”, – зазначили в Генштабі.

Під артилерійським обстрілом було 100 населених пунктів України.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районам зосередження окупантів та їхньої техніки. Ракетники – ще 13 ударів, а також вразили пункт управління, засіб протиповітряної оборони, чотири артилерійські засоби та склад боєприпасів противника.

Читайте також:  Головні новини Харкова 23 листопада: як минула ніч, зведення Генштабу

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні Генштабу – інформація про 12 штурмів на Куп’янському напрямку за добу. Після морозної погоди ворог активізувався".