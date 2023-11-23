Головні новини Харкова 23 листопада: метрошкола – на межі, вакансії тижня

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

11:57

Близько 12 тисяч військових зосередила армія РФ біля держкордону з Харківською областю

Загалом група військ “Бєлгород”, яка “прикриває кордон”, налічує від 11,6 до 12 тисяч військовослужбовців РФ, повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. Він також поінформував, що росіяни перекидають додаткові сили на Куп’янський напрямок.

11:50

Снаряд вдарив у дах адмінбудівлі: прокуратура показала наслідки обстрілу Куп’янська

“За даними слідства, 22 листопада близько 21:00 російська армія вкотре обстріляла м. Купʼянськ. За попередніми даними, це був артилерійський обстріл. Ворожий снаряд влучив у дах адміністративної будівлі. Пошкоджено також прилеглі житлові будинки”, — повідомили прокурори.

11:02

Метрошкола у Харкові – на межі можливостей. У місті будують школу-укриття

“Кількість школярів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі. Є вже 1860 учнів (з понеділка — плюс чотири нові класи) — і можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються”, — повідомив мер Харкова Ігор Терехов у телеграмі.

Виходом має стати нова підземна школа. Мер опублікував кадри з місця її будівництва.

10:58

ХОВА та Служба зайнятості повідомили ТОП-10 вакансій тижня у Харкові та області

Найбільшу зарплату пропонують лікарям та робочим.

09:42

У Харкові буде нова система сповіщення про повітряні тривоги, а вулиці продовжать перейменовувати

Мер Харкова Ігор Терехов 23 листопада в етері нацмарафону розповів про:

🔷 Нову систему оповіщення про повітряні тривоги, яку створять у Харкові наступного року.

🔷 Плани щодо подальшого перейменування вулиць у Харкові.

🔷 Святкування Нового року та прикраси на станціях метро.

08:17

Синєгубов повідомив про пораненого та пожежу

“О 16:00 внаслідок обстрілу у с. Шийківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями”, – написав у телеграмі начальник ХОВА Олег Синєгубов, підбиваючи підсумки минулої доби на Харківщині.

Під особливо активними обстрілами були Куп’янськ та Вовчанськ. У Вовчанську виникла масштабна пожежа.

06:58

Генштаб повідомив про чотири авіаудари та 12 атак на Харківщині

“Авіаційних ударів зазнали: Синьківка, Подоли, Куп’янськ-Вузловий, Степова Новоселівка”, – поінформував у ранковому зведенні 23 листопада Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку зафіксували 12 атак: у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.

06:53

Вночі тривоги оголошували через російські ракети

Дві повітряні тривоги лунали в Харкові та області минулої ночі: з 00:45 до 01:19 та з 04:48 до 05:29. В обох випадках Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

За даними моніторингових каналів, обидва рази йшлося про активність тактичної авіації РФ та загрозу для Куп’янського району. Загалом на території України вночі було відносно спокійно. Обійшлося без “нальоту” “шахедів”. Однак у низці областей оголошували загрозу через ракети. Вибух чули у Кривому Розі. Проте начальник місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул заспокоїв: “Щодо вибуху. Все нормально. На добраніч”.