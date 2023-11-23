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Синєгубов повідомив про пораненого та пожежу на Харківщині

Події 08:28   23.11.2023
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про пораненого та пожежу на Харківщині

Протягом доби армія РФ обстрілами поранила 61-річного цивільного та підпалила комунальне підприємство в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Неодноразово ворог завдавав ударів по м. Вовчанськ, внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок. У м. Куп’янську та Куп’янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки. О 16:00 внаслідок обстрілу у с. Шийківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями“, — повідомив про основні наслідки обстрілів начальник ХОВА.

Синєгубов перерахував населені пункти Харківщини, які були під обстрілами за добу. За його інформацією – їх не менше 18. У тому числі: Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 08:28;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстрілами поранила 61-річного цивільного та підпалила комунальне підприємство в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".