Синєгубов повідомив про пораненого та пожежу на Харківщині
Протягом доби армія РФ обстрілами поранила 61-річного цивільного та підпалила комунальне підприємство в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Неодноразово ворог завдавав ударів по м. Вовчанськ, внаслідок влучання у комунальне підприємство виникла пожежа, пошкоджено приватний будинок. У м. Куп’янську та Куп’янську-Вузловому в результаті обстрілів пошкоджені житлові будинки. О 16:00 внаслідок обстрілу у с. Шийківки Ізюмського району поранений 61-річний цивільний чоловік. Госпіталізований із вибуховою травмою та уламковими пораненнями“, — повідомив про основні наслідки обстрілів начальник ХОВА.
Синєгубов перерахував населені пункти Харківщини, які були під обстрілами за добу. За його інформацією – їх не менше 18. У тому числі: Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка, Землянки, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове та інші.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, пожар, раненый, синєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ обстрілами поранила 61-річного цивільного та підпалила комунальне підприємство в Харківській області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".