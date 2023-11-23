Синегубов сообщил о раненом и пожаре на Харьковщине
В течение суток армия РФ обстрелами ранила 61-летнего гражданского и подожгла коммунальное предприятие в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Неоднократно враг наносил удары по г. Волчанск, в результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар, поврежден частный дом. В г. Купянске и Купянске-Узловом в результате обстрелов повреждены жилые дома. В 16:00 в результате обстрела в с. Шейковка Изюмского района ранен 61-летний гражданский мужчина. Госпитализирован с взрывной травмой и осколочными ранениями», — сообщил об основных последствиях обстрелов начальник ХОВА.
Синегубов перечислил населенные пункты Харьковщины, которые были под обстрелами за сутки. По его информации — их не менее 18. В том числе: Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, пожар, раненый, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстрелами ранила 61-летнего гражданского и подожгла коммунальное предприятие в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".