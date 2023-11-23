Синегубов сообщил о раненом и пожаре на Харьковщине

В течение суток армия РФ обстрелами ранила 61-летнего гражданского и подожгла коммунальное предприятие в Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Неоднократно враг наносил удары по г. Волчанск, в результате попадания в коммунальное предприятие возник пожар, поврежден частный дом. В г. Купянске и Купянске-Узловом в результате обстрелов повреждены жилые дома. В 16:00 в результате обстрела в с. Шейковка Изюмского района ранен 61-летний гражданский мужчина. Госпитализирован с взрывной травмой и осколочными ранениями», — сообщил об основных последствиях обстрелов начальник ХОВА.

Синегубов перечислил населенные пункты Харьковщины, которые были под обстрелами за сутки. По его информации — их не менее 18. В том числе: Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеневка, Землянки, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое и другие.