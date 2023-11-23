4 авіаудари та 2 атаки – Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили 2 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього на Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки та Іванівки, з артилерії та мінометів противник обстріляв населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гранів, Бочкове і Вовчанськ.