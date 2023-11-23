Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харків
  •   -3°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

4 авіаудари та 2 атаки – Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині

Події 18:44   23.11.2023
Вікторія Яковенко
4 авіаудари та 2 атаки – Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині Фото: Генштаб ЗСУ

Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили 2 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Крім цього на Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки та Іванівки, з артилерії та мінометів противник обстріляв населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гранів, Бочкове і Вовчанськ.

Читайте також: РФ намагається влучити в об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 23.11: підземна школа, фронт, пожежа біля метро
Головні новини Харкова 23.11: підземна школа, фронт, пожежа біля метро
23.11.2023, 22:07
У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)
У лісі на Куп’янщині незаконно зрубали 100 дерев – екоінспекція (фото)
23.11.2023, 22:01
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині
23.11.2023, 21:16
«Має бути добровільно» – Немічев з Kraken порушив питання демобілізації
«Має бути добровільно» – Немічев з Kraken порушив питання демобілізації
23.11.2023, 20:37
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
Начальниця МСЕК у Харкові сяде на п’ять років
23.11.2023, 10:29
Сніг, дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на Харківщині на 24 листопада
Сніг, дощ і сильний вітер. Прогноз погоди на Харківщині на 24 листопада
23.11.2023, 20:03

Новини за темою:

23:19
Головні новини 22.11: бюджет Харкова-2024, фронт, арешт нардепа Одарченка
19:31
Генштаб по Харківщині: чотири авіаудари і дванадцять відбитих атак військ РФ
19:41
Генштаб по Харківщині: авіаудар в районі Куп’янська та штурми біля трьох сіл
19:42
Авіаудару завдали росіяни біля Петропавлівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
19:28
Армія РФ штурмувала три села Харківщини і завдавала авіаударів – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «4 авіаудари та 2 атаки – Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 18:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили 2 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".