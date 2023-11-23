4 авіаудари та 2 атаки – Генштаб ЗСУ про ситуацію на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили 2 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Крім цього на Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки, Куп’янська, Курилівки та Іванівки, з артилерії та мінометів противник обстріляв населені пункти Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове.
На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Гранів, Бочкове і Вовчанськ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, атаки, генштаб, ЗСУ, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 18:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині вели штурмові дії поблизу села Синьківка Куп’янського району, де українські захисники відбили 2 атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".