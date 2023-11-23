РФ намагається влучити в об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині
Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію в місті.
«Ситуація в Куп’янську – важка. Вона постійно важка, бо ми близько, 8 км лінія фронту. Постійні обстріли, постійні намагання ворога знищити цивільну критичну інфраструктуру, особливо якщо ми кажемо про зміну погодних умов. Ворог цілить, знаючи куди, – це енергетична сфера, це газова сфера, це сфера критичної інфраструктури. Ворог застосовує весь вид озброєння, який є у нього в наявності. Це і артилерія, і РСЗВ, і зараз дуже активно застосовує керовані авіабомби, які завдають дуже великих руйнувань», – зазначив Беседін.
Він також повідомив, що станом на 23 листопада в Куп’янську проживають 5800 мешканців, по всій громаді – 10,5 тисяч.
Читайте також: 4 дітей переховують від евакуації в Куп’янському районі Харківщини – Синєгубов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: инфраструктура, критическая, куп'янск, обстріли, рф, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ намагається влучити в об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 18:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію в місті.".