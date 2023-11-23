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РФ намагається влучити в об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині

Суспільство 18:07   23.11.2023
Вікторія Яковенко
РФ намагається влучити в об’єкти критичної інфраструктури на Харківщині

Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію в місті.

«Ситуація в Куп’янську – важка. Вона постійно важка, бо ми близько, 8 км лінія фронту. Постійні обстріли, постійні намагання ворога знищити цивільну критичну інфраструктуру, особливо якщо ми кажемо про зміну погодних умов. Ворог цілить, знаючи куди, – це енергетична сфера, це газова сфера, це сфера критичної інфраструктури. Ворог застосовує весь вид озброєння, який є у нього в наявності. Це і артилерія, і РСЗВ, і зараз дуже активно застосовує керовані авіабомби, які завдають дуже великих руйнувань», – зазначив Беседін.

Він також повідомив, що станом на 23 листопада в Куп’янську проживають 5800 мешканців, по всій громаді – 10,5 тисяч.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 18:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін в етері нацмарафону поінформував про ситуацію в місті.".