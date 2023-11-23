РФ пытается попасть в объекты критической инфраструктуры на Харьковщине

Начальник Купянской ГВА Андрей Беседин в эфире нацмарафона проинформировал о ситуации в городе.

«Ситуация в Купянске – тяжелая. Она постоянно тяжелая, потому что у нас около 8 км линия фронта. Постоянные обстрелы, постоянные попытки врага уничтожить гражданскую критическую инфраструктуру, особенно если мы говорим об изменении погодных условий. Враг целит, зная куда – это энергетическая сфера, это газовая сфера, это сфера критической инфраструктуры. Враг применяет весь вид вооружения, который есть у него. Это и артиллерия, и РСЗО, и сейчас очень активно применяет управляемые авиабомбы, которые наносят очень большие разрушения», — отметил Беседин.

Он также сообщил, что по состоянию на 23 ноября в Купянске проживают 5800 жителей, по всей громаде – 10,5 тысяч.