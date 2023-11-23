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4 авиаудара и 2 атаки — Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Происшествия 18:44   23.11.2023
Виктория Яковенко
4 авиаудара и 2 атаки — Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили 2 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, на Купянском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки и Ивановки, из артиллерии и минометов противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гранов, Бочково и Волчанск.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 18:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили 2 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".