4 авиаудара и 2 атаки — Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине

Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили 2 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Кроме этого, на Купянском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки и Ивановки, из артиллерии и минометов противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.

На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гранов, Бочково и Волчанск.

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