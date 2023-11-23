4 авиаудара и 2 атаки — Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили 2 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Кроме этого, на Купянском направлении враг нанес авиационных ударов вблизи Петропавловки, Купянска, Куриловки и Ивановки, из артиллерии и минометов противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое.
На Слобожанском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Гранов, Бочково и Волчанск.
Читайте также: РФ пытается попасть в объекты критической инфраструктуры на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, атаки, ВСУ, генштаб, обстрелы, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «4 авиаудара и 2 атаки — Генштаб ВСУ о ситуации на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 18:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине вели штурмовые действия вблизи села Синьковка Купянского района, где украинские защитники отбили 2 атаки, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".