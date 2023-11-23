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У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині

Суспільство 21:16   23.11.2023
Вікторія Яковенко
У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині

Олександр Слісаренко, якого підозрюють у державній зраді, загинув внаслідок вибуху авто у Білгороді.

Цю операцію 16 листопада провела Служба безпеки України, повідомило джерело в силових структурах виданню «Українська правда».

Там підкреслили, що від отриманих травм Слісаренко загинув.

Олександр Слісаренко у 2014 році брав участь у Харківському антимайдані, а в 2021-2022 роках воював за «ЛНР» у складі спецпідрозділу «Рись». Влітку 2022 року він став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківщини. СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Листопада 2023 в 21:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Олександр Слісаренко, якого підозрюють у державній зраді, загинув внаслідок вибуху авто у Білгороді.".