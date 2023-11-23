У Бєлгороді СБУ ліквідувала зрадника, який «керував» на окупованій Харківщині

Олександр Слісаренко, якого підозрюють у державній зраді, загинув внаслідок вибуху авто у Білгороді.

Цю операцію 16 листопада провела Служба безпеки України, повідомило джерело в силових структурах виданню «Українська правда».

Там підкреслили, що від отриманих травм Слісаренко загинув.

Олександр Слісаренко у 2014 році брав участь у Харківському антимайдані, а в 2021-2022 роках воював за «ЛНР» у складі спецпідрозділу «Рись». Влітку 2022 року він став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківщини. СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді.