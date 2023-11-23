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СБУ ликвидировала предателя, который «руководил» на оккупированной Харьковщине

Общество 21:16   23.11.2023
Виктория Яковенко
СБУ ликвидировала предателя, который «руководил» на оккупированной Харьковщине

Александр Слисаренко, подозреваемый в государственной измене, погиб в результате взрыва авто в Белгороде.

Эту операцию 16 ноября провела Служба безопасности Украины, сообщил источник в силовых структурах изданию «Украинская правда».
Там подчеркнули, что от полученных травм Слисаренко погиб.

Александр Слисаренко в 2014 году участвовал в Харьковской антимайдане, а в 2021-2022 годах воевал за «ЛНР» в составе спецподразделения «Рысь». Летом 2022 он стал заместителем руководителя оккупационной администрации Харьковщины. СБУ объявила Слисаренко подозрение в государственной измене.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 ноября 2023 в 21:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Слисаренко, подозреваемый в государственной измене, погиб в результате взрыва авто в Белгороде.".