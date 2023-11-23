Главные новости Харькова 23 ноября: метрошкола — на пределе, вакансии недели

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

11:57

Около 12 тысяч военных сосредоточила армия РФ у госграницы с Харьковской областью

В общей сложности, группа войск «Белгород», которая «прикрывает границу», насчитывает от 11,6 до 12 тысяч военнослужащих РФ, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он также проинформировал, что россияне перебрасывают дополнительные силы на Купянское направление.

11:50

Снаряд ударил в крышу админздания: прокуратура показала последствия обстрела Купянска

«По данным следствия, 22 ноября около 21:00 российская армия в очередной раз обстреляла г. Купянск. По предварительным данным, это был артиллерийский обстрел. Вражеский снаряд попал в крышу административного здания. Повреждены также близлежащие жилые дома», — сообщили прокуроры.

11:02

Метрошкола в Харькове — на пределе возможностей. В городе строят школу-укрытие

«Количество школьников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое. Есть уже 1860 учеников (с понедельника — плюс четыре новых класса) — и возможности подземки, к сожалению, постепенно иссякают», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в telegram.

Выходом должна стать новая подземная школа. Мэр опубликовал кадры с места ее строительства.

10:58

ХОВА и Служба занятости сообщили ТОП-10 вакансий недели в Харькове и области

Самую большую зарплату предлагают врачам и рабочим.

09:42

В Харькове будет новая система оповещения про воздушные тревоги, а улицы продолжат переименовывать

Мэр Харькова Игорь Терехов 23 ноября в эфире нацмарафона рассказал про:

🔷 Новую систему оповещения о воздушных тревогах, которую создадут в Харькове в следующем году.

🔷 Планы по дальнейшему переименованию улиц в Харькове.

🔷 Празднование Нового года и украшение станций метро.

08:17

Синегубов сообщил о раненом и пожаре

«В 16:00 в результате обстрела в с. Шейковки Изюмского района ранен 61-летний гражданский мужчина. Госпитализирован с взрывной травмой и обломочными ранениями», — написал в telegram начальник ХОВА Олег Синегубов, подводя итоги минувших суток на Харьковщине.

Под особо активными обстрелами были Купянск и Волчанск. В Волчанске возник масштабный пожар.

06:58

Генштаб сообщил про четыре авиаудара и 12 атак на Харьковщине

«Авиационные удары получили: Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой, Степная Новоселовка», — проинформировал в утренней сводке 23 ноября Генштаб ВСУ.

На Купянском направлении зафиксировали 12 атак: в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

06:53

Ночью тревоги объявляли из-за российских ракет

Две воздушные тревоги звучали в Харькове и области минувшей ночью: с 00:45 по 01:19 и с 04:48 по 05:29. В обоих случаях Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

По данным мониторинговых каналов, оба раза речь шла об активности тактической авиации РФ и угрозе для Купянского района. В целом на территории Украины ночью было относительно спокойно. Обошлось без «налета» «шахедов». Однако в ряде областей объявляли угрозу из-за ракет. Взрыв слышали в Кривом Роге. Однако начальник местной военной администрации Александр Вилкул успокоил: «Касательно взрыва. Все нормально. Спокойной ночи».