Главные новости Харькова 22 ноября: агент ФСБ, НГ в метро, летели ракеты

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

14:45

Россияне утром сбросили авиабомбу на поселок Купянск-Узловой

В результате удара КАБ-250 в населенном пункте повреждены частные дома, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также 22 ноября около 11:20 армия РФ из артиллерии обстреляла Волчанск. В городе повреждены жилые дома.

Следователи начали досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

14:06

В Волчанске произошел пожар в результате вражеских обстрелов

Город армия РФ обстреляла 22 ноября около 12:00, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«В результате попадания снарядов произошло несколько очагов возгорания на территории местного коммунального предприятия. Общая площадь пожара составила около 120 кв. В 13:35 удалось потушить пожар. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», – отметили спасатели.

13:37

Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» переименовали

Соответствующее решение приняли депутаты на внеочередной сессии Харьковского городского совета 22 ноября, сообщили в мэрии города.

Теперь станция будет называться «Харьков-Слободской».

12:44

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупреждает о вражеских ракетах в воздухе Харьковщины

«Харьковчане не покидайте укрытие, особенно жители области – вражеские ракеты в воздухе», – отметил Мельник.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 12:31. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

В 12.48 Мельник отметил, что ракет в воздухе над Харьковщиной нет.

«Угроза новых ракетных пусков сохраняется, поэтому не покидайте укрытия до отбоя воздушной опасности», — добавил Мельник.

10:08

Проводил разведку у границы на Харьковщине: задержали агента ФСБ

СБУ задержала агента ФСБ, который разведывал позиции Сил обороны у границы. На врага, по данным украинской спецслужбы, работал 41-летний житель Волчанска. Его завербовали в июне этого года. Мужчина выяснял позиции ВСУ, ориентируясь по следам от гусениц военной техники, а также — ведя беседы с местными жителями.

«Сотрудники Службы безопасности установили местонахождение злоумышленника и задержали его во время проведения доразведки пограничной территории области», — проинформировал спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Подозреваемого задержали, сейчас он в СИЗО.

08:33

Сутки на Харьковщине — без пострадавших от обстрелов — Синегубов

«За сутки пострадавших среди гражданских не зафиксировано», — проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его информации, враг обстреливал следующие населенные пункты: Ветеринарное Харьковского района, Бударки Чугуевского района, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Табаевка Купянского района и другие. По селу Подолы нанесли удар управляемой авиабомбой.

08:07

В метро завершили монтировать главную елку Харькова, новогодние декорации и иллюминацию

Фото полностью украшенной станции метро «Университет» опубликовала пресс-служба Центрального парка Харькова. Специалисты парка потратили на украшение главной новогодней станции города трое суток.

07:47

На Харьковщине отбили три атаки, армия РФ нанесла авиаудары по двум селам

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудары в районе Синьковки и Петропавловки.

07:25

На Харьковщине — восемь пожаров за сутки и двое погибших в них

За минувшие сутки спасатели в Харьковской области совершили 18 выездов, из них восемь — на ликвидацию пожаров. Один пожар произошел из-за вражеского обстрела, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Два вчерашних пожара привели к жертвам: 38-летний мужчина погиб в Казачьей Лопани (там пожар случился после вражеского обстрела около шести утра). 29-летний — в селе Веселое. Там пожар возник из-за короткого замыкания.

07:00

В Харькове ночью тревоги объявляли из-за ракетной опасности

Пока над Украиной уже «традиционно» ловили «шахедов», которые летели с юга и севера в центр и на запад страны, в Харьковской области угрозу из-за БПЛА не объявляли. Но харьковчанам не давала спать ракетная угроза. Ее объявляли трижды: с вечера (с 19:50 по 23:06), а затем посреди ночи — с 00:45 по 01:25 и с 03:22 по 03:42. Во всех случаях Воздушные силы ВСУ предупреждали о вражеских ракетах.

Одновременно в других регионах Украины происходила успешная «охота» на «шахедов». По ее итогам 14 из 14 вражеских беспилотников сбили, сообщили ВС ВСУ утром.

«С 20:00 вечера 21 ноября по 03:00 22 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск-РФ) 14-ю ударными БПЛА типа «Shahed» и крылатой ракетой Х-22 – с самолета Ту22М3″, — проинформировали в telegram ВС ВСУ.

Беспилотники сбили, а ракета упала на открытой местности, не достигнув цели. Взрывная волна повредила дома граждан.