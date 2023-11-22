Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально

Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Теперь станция будет носить название «Харьков-Слободской», отметили в Харьковском горсовете.

Напомним, в Харькове проходило общественное обсуждение вариантов переименования станции «Харьков-Балашовский». Назвать вокзал иначе предложила «Укрзалізниця» — так как предыдущее название содержало российский топоним.