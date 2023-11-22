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Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально

Общество 13:31   22.11.2023
Виктория Яковенко
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально Фото: Харьковский горсовет

Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета.

Теперь станция будет носить название «Харьков-Слободской», отметили в Харьковском горсовете.

Напомним, в Харькове проходило общественное обсуждение вариантов переименования станции «Харьков-Балашовский». Назвать вокзал иначе предложила «Укрзалізниця» — так как предыдущее название содержало российский топоним.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 13:31;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Железнодорожную станцию «Харьков-Балашовский» переименовали сегодня, 22 ноября, решением внеочередной сессии Харьковского городского совета.".