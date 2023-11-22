Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно
Фото: Харківська міськрада
Залізничну станцію «Харків-Балашовський» перейменували сьогодні, 22 листопада, рішенням позачергової сесії Харківської міської ради.
Відтепер станція матиме назву «Харків-Слобідський», зазначили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, у Харкові проходило громадське обговорення варіантів перейменування станції «Харків-Балашовський». Назвати вокзал інакше запропонувала «Укрзалізниця», бо попередня назва містила російський топонім.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вокзал, міськрада, переименовали, решение, сессия, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залізничну станцію «Харків-Балашовський» перейменували сьогодні, 22 листопада, рішенням позачергової сесії Харківської міської ради.".