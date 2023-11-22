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Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно

Суспільство 13:31   22.11.2023
Вікторія Яковенко
Залізничну станцію у Харкові перейменували – офіційно Фото: Харківська міськрада

Залізничну станцію «Харків-Балашовський» перейменували сьогодні, 22 листопада, рішенням позачергової сесії Харківської міської ради.

Відтепер станція матиме назву «Харків-Слобідський», зазначили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, у Харкові проходило громадське обговорення варіантів перейменування станції «Харків-Балашовський». Назвати вокзал інакше запропонувала «Укрзалізниця», бо попередня назва містила російський топонім.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 13:31;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Залізничну станцію «Харків-Балашовський» перейменували сьогодні, 22 листопада, рішенням позачергової сесії Харківської міської ради.".