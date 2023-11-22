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Генштаб по Харьковщине: четыре авиаудара и двенадцать отбитых атак войск РФ

Происшествия 19:31   22.11.2023
Елена Нагорная
Генштаб по Харьковщине: четыре авиаудара и двенадцать отбитых атак войск РФ

Украинские защитники на Харьковщине отбили 12 атак. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой и Степная Новоселовка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеневка и Землянки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 19:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские защитники на Харьковщине отбили 12 атак. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".