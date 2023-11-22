Генштаб по Харьковщине: четыре авиаудара и двенадцать отбитых атак войск РФ

Украинские защитники на Харьковщине отбили 12 атак. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Синьковка, Подолы, Купянск-Узловой и Степная Новоселовка.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казачья Лопань, Гранов, Старица, Плетеневка и Землянки на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.