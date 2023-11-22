Генштаб по Харківщині: чотири авіаудари і дванадцять відбитих атак військ РФ

Українські захисники на Харківщині відбили 12 атак. Війська РФ вели штурмові дії в районах Синьківки, на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Синьківка, Подоли, Куп’янськ-Вузловий та Степова Новоселівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козача Лопань, Гранів, Стариця, Плетенівка та Землянки на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.