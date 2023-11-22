Синєгубов знову повідомляє про збільшення «сірої» зони на Харківщині
Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував ситуацію на фронті та обстріли регіону.
«Понад 10 населених пунктів на Куп’янському напрямку були під ворожим вогнем. На цьому напрямку у нас лінія фронту. Там знову були бої за Синьківку, Іванівку, Петропавлівку, Кислівку. Там були три такі серйозні ворожі штурми. Втрати території немає наразі. Тому ситуація по тому напрямку досить важка, проте контрольована. Ворог так само б’є керованими авіабомбами, артилерією, танками», – зазначив голова ХОВА.
Він також повідомив, що з цього напрямку вивезли 294 дитини, залишилося ще 4.
«Якщо брати місто Куп’янськ, то там понад 5 тисяч людей наразі перебуває. Якщо брати ті населені пункти, які входять до цієї громади там ще приблизно 2-3 тисячі людей. Тому звичайно, що кількість людей велика. Ми рекомендуємо людям виїжджати. І наразі, оскільки люди фактично спостерігають те, що «сіра» зона по тому напрямку збільшується. Ворог збільшує свої обстріли по цивільній інфраструктурі», – додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: зона, Купянщина, обстріли, серая, синєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 15:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону прокоментував ситуацію на фронті та обстріли регіону.".