Три атаки та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ

Протягом доби армія РФ продовжувала вести штурмові дії на Харківщині – в районі Куп’янська.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Також росіяни завдали авіаударів у районі Синьківки та Петропавлівки. Населені пункти Харківської області були під артилерійським обстрілом (серед 150 н.п. в Україні). Загалом за добу армія РФ завдала п’яти ракетних та 61 авіаційного удару, здійснила понад 60 обстрілів з РСЗВ. А вночі – атакувала “шахедами”.

“У ніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Також, загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області, а ракетою Х-22 – місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян“, – повідомили про наслідки нічної атаки ворога в ГШ.

На фронті сталося 48 бойових зіткнень. Авіація ПС ЗСУ завдала удару по пункту управління, шість ударів – по місцях зосередження окупантів і два – по їхнім ЗРК. Ракетники вдарили по пункту управління та трьох районах зосередження росіян, а також – по двох складах боєприпасів.