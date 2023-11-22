Три атаки та два авіаудари на Харківщині – дані Генштабу ЗСУ
Протягом доби армія РФ продовжувала вести штурмові дії на Харківщині – в районі Куп’янська.
“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.
Також росіяни завдали авіаударів у районі Синьківки та Петропавлівки. Населені пункти Харківської області були під артилерійським обстрілом (серед 150 н.п. в Україні). Загалом за добу армія РФ завдала п’яти ракетних та 61 авіаційного удару, здійснила понад 60 обстрілів з РСЗВ. А вночі – атакувала “шахедами”.
“У ніч на 22 листопада противник знову завдав чергового авіаційного удару по нашій країні, застосувавши 14 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Всі ворожі дрони знищено. Також, загарбники атакували ракетами Х-31П припортову інфраструктуру міста Одеси та Білгород-Дністровський район Одеської області, а ракетою Х-22 – місто Запоріжжя. Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впала у Запорізькій області на відкритій місцевості, вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки громадян“, – повідомили про наслідки нічної атаки ворога в ГШ.
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На фронті сталося 48 бойових зіткнень. Авіація ПС ЗСУ завдала удару по пункту управління, шість ударів – по місцях зосередження окупантів і два – по їхнім ЗРК. Ракетники вдарили по пункту управління та трьох районах зосередження росіян, а також – по двох складах боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 07:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія РФ продовжувала вести штурмові дії на Харківщині – в районі Куп’янська".