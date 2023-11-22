Три атаки и два авиаудара на Харьковщине — данные Генштаба ВСУ

В течение суток армия РФ продолжала вести штурмовые действия на Харьковщине — в районе Купянска.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты три атаки», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

Также россияне нанесли авиаудары в районе Синьковки и Петропавловки. Населенные пункты Харьковской области были под артиллерийскими обстрелами (среди 150 н.п. в Украине). В целом за сутки армия РФ нанесли пять ракетных и 61 авиационный удар, совершила более 60 обстрелов из РСЗО. А ночью — атаковала «шахедами».

«В ночь на 22 ноября противник снова нанес очередной авиационный удар по нашей стране, применив 14 БпЛА типа «Shahed-136/131″. Все вражеские дроны уничтожены. Также, захватчики атаковали ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровский район Одесской области, а ракетой Х-22 – город Запорожье. Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан», — сообщили о последствиях ночной атаки врага в ГШ.

На фронте произошло 48 боевых столкновений. Авиация ВС ВСУ нанесла удар по пункту управления, шесть ударов — по местам сосредоточения оккупантов и два — по их ЗРК. Ракетчики ударили по пункту управления и трем районом сосредоточения россиян, а также — по двум складам боеприпасов.