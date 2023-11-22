Головні новини Харкова 22 листопада: агент ФСБ, НР у метро, летіли ракети

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

14:45

Росіяни вранці скинули авіабомбу на селище Куп’янськ-Вузловий

Внаслідок удару в населеному пункті пошкоджені приватні будинки, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також 22 листопада близько 11:20 армія РФ з артилерії обстріляла Вовчанськ. У місті пошкоджені житлові будинки.

Слідчі розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

14:06

У Вовчанську сталася пожежа внаслідок ворожих обстрілів

Місто армія РФ обстріляла 22 листопада близько 12:00, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

«Внаслідок влучання снарядів сталося декілька осередків займання на території місцевого комунального підприємства. Загальна площа пожежі склала близько 120 кв.м. О 13:35 вдалось загасити пожежу. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає», – зазначили рятувальники.

13:37

Залізничну станцію «Харків-Балашовський» перейменували

Відповідне рішення ухвалили депутати на позачергової сесії Харківської міської ради 22 листопада, повідомили у мерії міста.

Відтепер станція матиме назву «Харків-Слобідський».

12:44

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попереджає про ворожі ракети у повітрі на Харківщині

«Харків’яни не покидайте укриття, особливо мешканці області – ворожі ракети у повітрі», – зазначив Мельник.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:31. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

О 12:48 Мельник зазначив, що ракет у повітрі над Харківщиною немає.

«Загроза нових ракетних пусків зберігається, тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки», – додав Мельник.

10:08

Проводив розвідку біля кордону на Харківщині: затримали агента ФСБ

СБУ затримала агента ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони біля кордону. На ворога, за даними української спецслужби, працював 41-річний житель Волчанська. Його завербували у червні цього року. Чоловік з’ясовував позиції ЗСУ, орієнтуючись по слідах від гусениць військової техніки, а також ведучи бесіди з місцевими жителями.

“Співробітники Служби безпеки встановили місцеперебування зловмисника та затримали його під час проведення дорозвідки прикордонної території області”, – поінформував речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підозрюваного затримали, зараз він у СІЗО.

08:33

Доба на Харківщині – без постраждалих від обстрілів – Синєгубов

“За добу постраждалих серед цивільних не зафіксовано”, – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його інформацією, ворог обстрілював такі населені пункти: Ветеринарне Харківського району, Бударки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Куп’янського району та інші. По селу Подоли завдали удару керованої авіабомбою.

08:07

У метро завершили монтувати головну ялинку Харкова, новорічні декорації та ілюмінацію

Фото повністю оздобленої станції метро “Університет” опублікувала пресслужба Центрального парку Харкова. Фахівці парку витратили на прикрасу головної новорічної станції міста три доби.

07:47

На Харківщині відбили три атаки, армія РФ завдала авіаударів по двох селах

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито три атаки”, – повідомив у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ.

Також росіяни завдали авіаударів у районі Синьківки та Петропавлівки.

07:25

На Харківщині – вісім пожеж за добу та двоє загиблих у них

Минулої доби рятувальники в Харківській області здійснили 18 виїздів, з них вісім – на ліквідацію пожеж. Одна пожежа сталася через ворожий обстріл, повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Дві вчорашні пожежі призвели до жертв: 38-річний чоловік загинув у Козачій Лопані (там пожежа сталася після ворожого обстрілу близько шостої ранку). 29-річний – у селі Веселе. Там пожежа виникла через коротке замикання.

07:00

У Харкові вночі тривоги оголошували через ракетну небезпеку

Поки над Україною вже “традиційно” ловили “шахедів”, які летіли з півдня та півночі у центр та на захід країни, на Харківщині загрозу через БПЛА не оголошували. Але ж харків’янам не давала спати ракетна загроза. Її оголошували тричі: з вечора (з 19:50 до 23:06), а потім посеред ночі – з 00:45 до 01:25 та з 03:22 до 03:42. У всіх випадках Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі ракети.

Одночасно в інших регіонах України відбувалося успішне “полювання” на “шахедів”. За його підсумками 14 із 14 ворожих безпілотників збили, повідомили ПС ЗСУ вранці.

“Із 20:00 вечора 21 листопада по 03.00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф) 14-ма ударними БпЛА типу “Shahed” та крилатою ракетою Х-22 – із літака Ту22М3 з цього ж напрямку”, – поінформували в телеграмі ПС ЗСУ.

Безпілотники збили, а ракета впала на відкритій місцевості, не досягнувши мети. Вибухова хвиля пошкодила будинки громадян.