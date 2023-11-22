Ворожі ракети у повітрі на Харківщині – Мельник закликає бути в укриттях
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попереджає про ракети у повітрі на Харківщині.
«Харків’яни не покидайте укриття, особливо мешканці області – ворожі ракети у повітрі», – зазначив Мельник.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:31. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Мельник, ракети, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попереджає про ракети у повітрі на Харківщині.".