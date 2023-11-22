Ворожі ракети у повітрі на Харківщині – Мельник закликає бути в укриттях

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попереджає про ракети у повітрі на Харківщині.

«Харків’яни не покидайте укриття, особливо мешканці області – ворожі ракети у повітрі», – зазначив Мельник.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:31. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.