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Ворожі ракети у повітрі на Харківщині – Мельник закликає бути в укриттях

Суспільство 12:40   22.11.2023
Вікторія Яковенко
Ворожі ракети у повітрі на Харківщині – Мельник закликає бути в укриттях

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попереджає про ракети у повітрі на Харківщині.

«Харків’яни не покидайте укриття, особливо мешканці області – ворожі ракети у повітрі», – зазначив Мельник.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 12:31. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 12:40;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник попереджає про ракети у повітрі на Харківщині.".