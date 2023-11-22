Вражеские ракеты в воздухе на Харьковщине – Мельник призывает быть в укрытиях
Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупреждает о ракетах в воздухе Харьковщины.
«Харьковчане не покидайте укрытие, особенно жители области – вражеские ракеты в воздухе», – отметил Мельник.
Воздушную тревогу в регионе объявили в 12:31. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Мельник, ракети, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупреждает о ракетах в воздухе Харьковщины.".