Вражеские ракеты в воздухе на Харьковщине – Мельник призывает быть в укрытиях

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупреждает о ракетах в воздухе Харьковщины.

«Харьковчане не покидайте укрытие, особенно жители области – вражеские ракеты в воздухе», – отметил Мельник.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 12:31. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.