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Вражеские ракеты в воздухе на Харьковщине – Мельник призывает быть в укрытиях

Общество 12:40   22.11.2023
Виктория Яковенко
Вражеские ракеты в воздухе на Харьковщине – Мельник призывает быть в укрытиях

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупреждает о ракетах в воздухе Харьковщины.

«Харьковчане не покидайте укрытие, особенно жители области – вражеские ракеты в воздухе», – отметил Мельник.

Воздушную тревогу в регионе объявили в 12:31. Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной опасности.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник предупреждает о ракетах в воздухе Харьковщины.".