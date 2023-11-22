Синегубов снова сообщает об увеличении «серой» зоны на Харьковщине

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал ситуацию на фронте и обстрелы региона.

«Более 10 населенных пунктов на Купянском направлении было под вражеским огнем. На этом направлении у нас линия фронта. Там снова были бои за Синьковку, Ивановку, Петропавловку, Кисловку. Там были три таких серьезных вражеские штурмы. Потери территории сейчас нет. Поэтому ситуация по этому направлению довольно тяжелая, однако контролируемая. Враг также бьет управляемыми авиабомбами, артиллерией, танками», — отметил глава ХОВА.

Он также сообщил, что с опасных районов Купянщины вывезли 294 ребенка, осталось еще 4.

«Если брать город Купянск, то там более 5 тысяч человек находятся. Если брать те населенные пункты, которые входят в эту громаду, там еще примерно 2-3 тысячи человек. Мы рекомендуем людям уезжать. И сейчас, поскольку люди фактически наблюдают то, что «серая» зона по тому направлению увеличивается. Враг увеличивает свои обстрелы по гражданской инфраструктуре», – добавил Синегубов.