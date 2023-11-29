Ушел из дома и не вернулся. Розыск 13-летнего Сергея Семенова на Харьковщине

Разыскивают 13-летнего Сергея Семенова, ушедшего сегодня из детского дома семейного типа в Близнюковской территориальной громаде, сообщили в Нацполиции.

О том, что 13-летний воспитанник исчез 29 ноября, стало известно около 13:45. Мобильного телефона при себе у парня нет. Раньше он уже уходил из дома.

Приметы: рост около 158 см, среднего телосложения.

Был одет в светло-зеленую куртку с черными вставками на рукавах, темно-синюю шапку, черные ботинки.

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим обращаться по телефонам: «102», 05745-9-00-64 или другим удобным способом.