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Ушел из дома и не вернулся. Розыск 13-летнего Сергея Семенова на Харьковщине

Общество 16:59   29.11.2023
Оксана Якушко
Ушел из дома и не вернулся. Розыск 13-летнего Сергея Семенова на Харьковщине

Разыскивают 13-летнего Сергея Семенова, ушедшего сегодня из детского дома семейного типа в Близнюковской территориальной громаде, сообщили в Нацполиции. 

О том, что 13-летний воспитанник исчез 29 ноября, стало известно около 13:45. Мобильного телефона при себе у парня нет. Раньше он уже уходил из дома.

Приметы: рост около 158 см, среднего телосложения.

Был одет в светло-зеленую куртку с черными вставками на рукавах, темно-синюю шапку, черные ботинки.

Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим обращаться по телефонам: «102», 05745-9-00-64 или другим удобным способом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 16:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разыскивают 13-летнего Сергея Семенова, ушедшего сегодня из детского дома семейного типа в Близнюковской территориальной громаде, сообщили в Нацполиции. ".