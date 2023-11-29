Ушел из дома и не вернулся. Розыск 13-летнего Сергея Семенова на Харьковщине
Разыскивают 13-летнего Сергея Семенова, ушедшего сегодня из детского дома семейного типа в Близнюковской территориальной громаде, сообщили в Нацполиции.
О том, что 13-летний воспитанник исчез 29 ноября, стало известно около 13:45. Мобильного телефона при себе у парня нет. Раньше он уже уходил из дома.
Приметы: рост около 158 см, среднего телосложения.
Был одет в светло-зеленую куртку с черными вставками на рукавах, темно-синюю шапку, черные ботинки.
Уважаемые граждане, если вы владеете любой информацией о местонахождении парня, просим обращаться по телефонам: «102», 05745-9-00-64 или другим удобным способом.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: воспитанник, детский дом семейного типа, мальчик, Нацполиция, парень, розыск, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 16:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разыскивают 13-летнего Сергея Семенова, ушедшего сегодня из детского дома семейного типа в Близнюковской территориальной громаде, сообщили в Нацполиции. ".