Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку

Девочка ушла сама из дома на проспекте Юбилейном и не вернулась, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Об исчезновении ребенка копам рассказала ее бабушка. Патрульные передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и начали искать ребенка. Вскоре полицейские обнаружили школьницу на улице Тракторостроителей. С девочкой было все хорошо, поэтому ее отвезли к взволнованной бабушке.