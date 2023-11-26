Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку
Девочка ушла сама из дома на проспекте Юбилейном и не вернулась, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.
Об исчезновении ребенка копам рассказала ее бабушка. Патрульные передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и начали искать ребенка. Вскоре полицейские обнаружили школьницу на улице Тракторостроителей. С девочкой было все хорошо, поэтому ее отвезли к взволнованной бабушке.
Читайте также: Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: девочка, патрульная полиция Харьковской области, ребенок, розыск, Харьков., школьница;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 14:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка ушла сама из дома на проспекте Юбилейном и не вернулась, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".