Live
  • Вс 26.11.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.01
  • EUR 39.27

Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку

Происшествия 14:21   26.11.2023
Оксана Якушко
Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку

Девочка ушла сама из дома на проспекте Юбилейном и не вернулась, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.

Об исчезновении ребенка копам рассказала ее бабушка. Патрульные передали описание ребенка коллегам в радиоэфир и начали искать ребенка. Вскоре полицейские обнаружили школьницу на улице Тракторостроителей. С девочкой было все хорошо, поэтому ее отвезли к взволнованной бабушке.

Читайте также: Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
«Остановите беспредел»: в Харькове жильцы уничтоженной квартиры задолжали ХТС
25.11.2023, 12:01
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
В Харькове приспустили флаг Украины (видео)
25.11.2023, 10:41
Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине
Сильный ветер и ухудшение погоды ожидают сегодня на Харьковщине
26.11.2023, 10:12
Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку
Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку
26.11.2023, 14:21
Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 ноября: какой праздник и день в истории
26.11.2023, 06:00
На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию
На Салтовке в Харькове ремонтируют гимназию
26.11.2023, 14:39

Новости по теме:

20:04
Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку
16:47
Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка
19:10
8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением
17:30
Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко
19:49
Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку

Вы читали новость: «Школьница ушла из дома в Харькове на Салтовке, копы разыскали беглянку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 ноября 2023 в 14:21;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Девочка ушла сама из дома на проспекте Юбилейном и не вернулась, сообщили в Патрульной полиции Харьковской области.".