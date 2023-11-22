Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку

Около 5 утра 22 ноября мать 13-летней девочки сообщила правоохранителям, что накануне вечером ее дочь ушла гулять с друзьями и перестала выходить на связь.

На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав отдела полиции Чугуевщины, сообщают в ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители проверили места вероятного пребывания девочки, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг ее аккаунтов в соцсетях. Как выяснилось, она осталась ночевать у знакомого.

Полицейские передали девочку матери и провели с ней профилактическую беседу.