Live
  • Чт 23.11.2023
    • Харьков
  •   -11°С
  • USD 36.07
  • EUR 39.34

Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку

Общество 20:04   22.11.2023
Елена Нагорная
Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку Фото: ГУ НП в Харьковской области

Около 5 утра 22 ноября мать 13-летней девочки сообщила правоохранителям, что накануне вечером ее дочь ушла гулять с друзьями и перестала выходить на связь.

На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав отдела полиции Чугуевщины, сообщают в ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители проверили места вероятного пребывания девочки, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг ее аккаунтов в соцсетях. Как выяснилось, она осталась ночевать у знакомого.

Полицейские передали девочку матери и провели с ней профилактическую беседу.

Читайте также: Ушла из дома после ссоры с матерью. В Харькове подросток пряталась в подъезде

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
Сделать проезд в Харькове бесплатным не для всех предлагают депутаты горсовета
22.11.2023, 21:48
Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября
Мороз усиливается, до — 17. Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября
22.11.2023, 20:49
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
В громаде на Харьковщине изменили время комендантского часа
22.11.2023, 11:14
Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины
Синегубов: ТЦК стоит усилить проверки в развлекательных заведениях Харьковщины
22.11.2023, 20:22
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
Железнодорожную станцию в Харькове переименовали – официально
22.11.2023, 13:31
Главные новости 22.11: бюджет Харькова-2024, фронт, арест нардепа Одарченко
Главные новости 22.11: бюджет Харькова-2024, фронт, арест нардепа Одарченко
22.11.2023, 23:19

Новости по теме:

16:47
Убежала к подружке. В Харьковской области полиция быстро разыскала подростка
19:10
8-летняя девочка погибла в ДТП под Чугуевом — мать не справилась с управлением
17:30
Массовое убийство на Харьковщине. Погибших уже 50 человек — министр Клименко
19:49
Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку
14:56
10 лет неволи «светит» водителю, пьяным сбившему насмерть 11-летнюю девочку

Вы читали новость: «Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 20:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5 утра 22 ноября мать 13-летней девочки сообщила правоохранителям, что накануне вечером ее дочь ушла гулять с друзьями и перестала выходить на связь.".