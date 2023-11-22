Осталась ночевать у знакомого. На Харьковщине искали девочку
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Около 5 утра 22 ноября мать 13-летней девочки сообщила правоохранителям, что накануне вечером ее дочь ушла гулять с друзьями и перестала выходить на связь.
На поиски несовершеннолетней был ориентирован личный состав отдела полиции Чугуевщины, сообщают в ГУ НП в Харьковской области.
Правоохранители проверили места вероятного пребывания девочки, опросили друзей и знакомых, провели мониторинг ее аккаунтов в соцсетях. Как выяснилось, она осталась ночевать у знакомого.
Полицейские передали девочку матери и провели с ней профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 20:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 5 утра 22 ноября мать 13-летней девочки сообщила правоохранителям, что накануне вечером ее дочь ушла гулять с друзьями и перестала выходить на связь.".