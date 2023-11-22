Лишилася ночувати у знайомого. На Харківщині шукали дівчинку
Близько 5-ї ранку 22 листопада мати 13-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що напередодні ввечері її дочка пішла гуляти з друзями та перестала виходити на зв’язок.
На пошуки неповнолітньої було орієнтовано особовий склад відділу поліції Чугуївщини, повідомляють у ГУ НП у Харківській області.
Правоохоронці перевірили місця ймовірного перебування дівчинки, опитали друзів та знайомих, провели моніторинг її акаунтів у соцмережах. Як з’ясувалося, вона залишилася ночувати у знайомого.
Поліцейські передали дівчинку матері та провели з нею профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 20:04;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5-ї ранку 22 листопада мати 13-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що напередодні ввечері її дочка пішла гуляти з друзями та перестала виходити на зв’язок.".