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Лишилася ночувати у знайомого. На Харківщині шукали дівчинку

Суспільство 20:04   22.11.2023
Олена Нагорна
Лишилася ночувати у знайомого. На Харківщині шукали дівчинку

Близько 5-ї ранку 22 листопада мати 13-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що напередодні ввечері її дочка пішла гуляти з друзями та перестала виходити на зв’язок.

На пошуки неповнолітньої було орієнтовано особовий склад відділу поліції Чугуївщини, повідомляють у ГУ НП у Харківській області.

Правоохоронці перевірили місця ймовірного перебування дівчинки, опитали друзів та знайомих, провели моніторинг її акаунтів у соцмережах. Як з’ясувалося, вона залишилася ночувати у знайомого.

Поліцейські передали дівчинку матері та провели з нею профілактичну бесіду.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 20:04;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 5-ї ранку 22 листопада мати 13-річної дівчинки повідомила правоохоронцям, що напередодні ввечері її дочка пішла гуляти з друзями та перестала виходити на зв’язок.".