Пішла з дому після сварки з матір’ю. У Харкові підліток ховалася в під’їзді

У Харкові поліцейські шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому після сварки з матір’ю.

Про зникнення доньки 20 листопада правоохоронцям повідомила 33-річна мати. Вона зазначила, що дівчина напередодні ввечері пішла з дому та не повернулася до ранку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські знайшли підлітка. Після сварки вона сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.

Правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.