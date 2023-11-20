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Пішла з дому після сварки з матір’ю. У Харкові підліток ховалася в під’їзді

Суспільство 13:49   20.11.2023
Вікторія Яковенко
Пішла з дому після сварки з матір’ю. У Харкові підліток ховалася в під’їзді Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області

У Харкові поліцейські шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому після сварки з матір’ю.

Про зникнення доньки 20 листопада правоохоронцям повідомила 33-річна мати. Вона зазначила, що дівчина напередодні ввечері пішла з дому та не повернулася до ранку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські знайшли підлітка. Після сварки вона сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.

Правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 13:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому після сварки з матір’ю.".