Пішла з дому після сварки з матір’ю. У Харкові підліток ховалася в під’їзді
Фото: ГУ Нацполіції в Харківській області
У Харкові поліцейські шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому після сварки з матір’ю.
Про зникнення доньки 20 листопада правоохоронцям повідомила 33-річна мати. Вона зазначила, що дівчина напередодні ввечері пішла з дому та не повернулася до ранку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліцейські знайшли підлітка. Після сварки вона сховалася у підʼїзді дому та не хотіла повертатися.
Правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Листопада 2023 в 13:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські шукали 13-річну дівчину, яка втекла з дому після сварки з матір’ю.".