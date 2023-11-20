Ушла из дома после ссоры с матерью. В Харькове подросток пряталась в подъезде
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полицейские искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома после ссоры с матерью.
Об исчезновении дочери 20 ноября правоохранителям сообщила 33-летняя мать. Она отметила, что девушка накануне вечером ушла из дома и не вернулась к утру, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Полицейские нашли подростка. После ссоры она спряталась в подъезде дома и не хотела возвращаться.
Правоохранители провели с семьей профилактическую работу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: подросток, полиция, пряталась, ссора, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 20 ноября 2023 в 13:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские искали 13-летнюю девочку, которая сбежала из дома после ссоры с матерью.".