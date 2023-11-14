В Харькове женщина потеряла любимого и 6-летнего ребенка: их искала полиция
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове полиция за несколько часов разыскала мужчину и ребенка.
14 ноября около 00:10 к правоохранителям обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что около 16:00 ушли из дома ее сожитель и 6-летний сын и место нахождения их неизвестно, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Уже через несколько часов правоохранители нашли пропавших. Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: женщина, искали, полиция, ребенок, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция за несколько часов разыскала мужчину и ребенка.".