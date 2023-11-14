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В Харькове женщина потеряла любимого и 6-летнего ребенка: их искала полиция

Общество 13:55   14.11.2023
Виктория Яковенко
В Харькове женщина потеряла любимого и 6-летнего ребенка: их искала полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полиция за несколько часов разыскала мужчину и ребенка.

14 ноября около 00:10 к правоохранителям обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что около 16:00 ушли из дома ее сожитель и 6-летний сын и место нахождения их неизвестно, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Уже через несколько часов правоохранители нашли пропавших. Сотрудники ювенальной превенции провели с семьей разъяснительную работу.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 13:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полиция за несколько часов разыскала мужчину и ребенка.".