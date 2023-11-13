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Пошел гулять с другом и не брал трубку. В Харькове искали подростка

Общество 12:14   13.11.2023
Виктория Яковенко
Пошел гулять с другом и не брал трубку. В Харькове искали подростка Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове полицейские искали 15-летнего парня, который не вернулся домой после прогулки.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 ноября около 16:30 подросток пошел на прогулку с другом и не вернулся домой, на звонки не отвечал.

Утром 13 ноября полицейские нашли парня возле станции метро «Киевская» и вернули домой.

С подростком и его матерью правоохранители провели профилактическую работу.

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Фото: ГУНП в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 12:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские искали 15-летнего парня, который не вернулся домой после прогулки.".