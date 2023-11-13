Пошел гулять с другом и не брал трубку. В Харькове искали подростка

В Харькове полицейские искали 15-летнего парня, который не вернулся домой после прогулки.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 12 ноября около 16:30 подросток пошел на прогулку с другом и не вернулся домой, на звонки не отвечал.

Утром 13 ноября полицейские нашли парня возле станции метро «Киевская» и вернули домой.

С подростком и его матерью правоохранители провели профилактическую работу.