Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові поліцейські шукали 15-річного хлопця, який не повернувся додому після прогулянки.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 листопада близько 16:30 підліток пішов на прогулянку з другом та не повернувся додому, на дзвінки не відповідав.
Вранці 13 листопада поліцейські знайшли хлопця неподалік станції метро «Київська» та повернули додому.
З підлітком та його матір’ю правоохоронці провели профілактичну роботу.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 12:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські шукали 15-річного хлопця, який не повернувся додому після прогулянки.".