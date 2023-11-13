Live
  • Пн 13.11.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.08
  • EUR 38.54

Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка

Суспільство 12:14   13.11.2023
Вікторія Яковенко
Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліцейські шукали 15-річного хлопця, який не повернувся додому після прогулянки.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 листопада близько 16:30 підліток пішов на прогулянку з другом та не повернувся додому, на дзвінки не відповідав.

Вранці 13 листопада поліцейські знайшли хлопця неподалік станції метро «Київська» та повернули додому.

З підлітком та його матір’ю правоохоронці провели профілактичну роботу.

01
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Виносила сміття й загубила дитину. Хлопчика знайшли у лісі на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Куп’янському напрямку прикордонники знищили «Око Мордора» (відео)
На Куп’янському напрямку прикордонники знищили «Око Мордора» (відео)
13.11.2023, 13:27
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
Пенсіонерам та пільговикам: у Харкові ставлять зубні протези за кошти міста
04.10.2022, 13:45
«Хочу в Росію». Навідник удару по ХОВА отримав довічне ув’язнення
«Хочу в Росію». Навідник удару по ХОВА отримав довічне ув’язнення
13.11.2023, 12:35
Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка
Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка
13.11.2023, 12:14
У центрі Харкова фірма привласнила пам’ятку архітектури за 3,2 млн грн
У центрі Харкова фірма привласнила пам’ятку архітектури за 3,2 млн грн
13.11.2023, 11:45
Головні новини 13.11: наслідки обстрілу Харкова, вирок навіднику удару по ХОВА
Головні новини 13.11: наслідки обстрілу Харкова, вирок навіднику удару по ХОВА
13.11.2023, 12:44

Новини за темою:


Ви читали новину: «Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 12:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські шукали 15-річного хлопця, який не повернувся додому після прогулянки.".