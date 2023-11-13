Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка

У Харкові поліцейські шукали 15-річного хлопця, який не повернувся додому після прогулянки.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 12 листопада близько 16:30 підліток пішов на прогулянку з другом та не повернувся додому, на дзвінки не відповідав.

Вранці 13 листопада поліцейські знайшли хлопця неподалік станції метро «Київська» та повернули додому.

З підлітком та його матір’ю правоохоронці провели профілактичну роботу.