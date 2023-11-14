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У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція

Суспільство 13:55   14.11.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові поліція за кілька годин розшукала чоловіка та дитину.

14 листопада близько 00:10 до правоохоронців звернулась 47-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 16:00 пішли з дому її співмешканець та 6-річний син і місце перебування їх не відомо, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вже за кілька годин правоохоронці знайшли зниклих. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція за кілька годин розшукала чоловіка та дитину.".