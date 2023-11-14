У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція
Фото: ГУНП в Харківській області
У Харкові поліція за кілька годин розшукала чоловіка та дитину.
14 листопада близько 00:10 до правоохоронців звернулась 47-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 16:00 пішли з дому її співмешканець та 6-річний син і місце перебування їх не відомо, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Вже за кілька годин правоохоронці знайшли зниклих. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.
Читайте також: Пішов гуляти з другом і не брав слухавку. У Харкові шукали підлітка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: женщина, искали, поліція, ребенок, Харьков.;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 13:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліція за кілька годин розшукала чоловіка та дитину.".