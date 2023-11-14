У Харкові жінка загубила коханого та 6-річну дитину: їх шукала поліція

У Харкові поліція за кілька годин розшукала чоловіка та дитину.

14 листопада близько 00:10 до правоохоронців звернулась 47-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що близько 16:00 пішли з дому її співмешканець та 6-річний син і місце перебування їх не відомо, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Вже за кілька годин правоохоронці знайшли зниклих. Співробітники ювенальної превенції провели з родиною роз’яснювальну роботу.