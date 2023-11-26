Школярка ввечері пішла з дому в Харкові на Салтівці, копи розшукали утікачку
Дівчинка пішла сама з дому на проспекті Ювілейному та не повернулася, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.
Про зникнення дитини копам розповіла її бабуся. Патрульні передали опис дитини колегам у радіоефір та стали на пошуки дитини. Невдовзі поліцейські виявили дитину поблизу вулиці Тракторобудівників. З дівчинкою було все добре, тож її відвезли до схвильованої бабусі.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Листопада 2023 в 14:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дівчинка пішла сама з дому на проспекті Ювілейному та не повернулася, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.".