Школярка ввечері пішла з дому в Харкові на Салтівці, копи розшукали утікачку

Дівчинка пішла сама з дому на проспекті Ювілейному та не повернулася, повідомили у Патрульній поліції Харківської області.

Про зникнення дитини копам розповіла її бабуся. Патрульні передали опис дитини колегам у радіоефір та стали на пошуки дитини. Невдовзі поліцейські виявили дитину поблизу вулиці Тракторобудівників. З дівчинкою було все добре, тож її відвезли до схвильованої бабусі.