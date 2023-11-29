Розшукують 13-річного підлітка на Харківщині, який пішов з дому
Розшукують 13-річного Сергія Семенова, який пішов сьогодні з дитячого будинку сімейного типу у Близнюківській територіальній громаді, повідомили у Нацполіції.
Про те, що 13-річний вихованець зник 29 листопада, стало відомо близько 13.45. Мобільного телефону при собі хлопець не має. Раніше він уже тікав із дому.
Прикмети: зріст близько 158 см, середньої статури.
Був одягнутий у світло-зелену куртку з чорними вставками на рукавах, темно-синю шапку, чорні черевики.
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо звертатись за телефонами: «102», 05745-9-00-64 чи іншим зручним способом.
Читайте також: Школярка ввечері пішла з дому в Харкові на Салтівці, копи розшукали утікачку
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: воспитанник, детский дом семейного типа, мальчик, Нацполиция, парень, розыск, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Розшукують 13-річного підлітка на Харківщині, який пішов з дому»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 16:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розшукують 13-річного Сергія Семенова, який пішов сьогодні з дитячого будинку сімейного типу у Близнюківській територіальній громаді, повідомили у Нацполіції.".