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Розшукують 13-річного підлітка на Харківщині, який пішов з дому

Суспільство 16:59   29.11.2023
Оксана Якушко
Розшукують 13-річного підлітка на Харківщині, який пішов з дому

Розшукують 13-річного Сергія Семенова, який пішов сьогодні з дитячого будинку сімейного типу у Близнюківській територіальній громаді, повідомили у Нацполіції.

Про те, що 13-річний вихованець зник 29 листопада, стало відомо близько 13.45. Мобільного телефону при собі хлопець не має. Раніше він уже тікав із дому.

Прикмети: зріст близько 158 см, середньої статури.

Був одягнутий у світло-зелену куртку з чорними вставками на рукавах, темно-синю шапку, чорні черевики.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження хлопця, просимо звертатись за телефонами: «102», 05745-9-00-64 чи іншим зручним способом.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 16:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розшукують 13-річного Сергія Семенова, який пішов сьогодні з дитячого будинку сімейного типу у Близнюківській територіальній громаді, повідомили у Нацполіції.".