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Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным

Общество 12:10   01.12.2023
Виктория Яковенко
Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным

Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что не получал указаний касательно запрета на общение с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом Синегубов сообщил на пресс-конференции 1 декабря.

«Интересный вопрос. Что касается общения с Главнокомандующим, то сообщу следующее и таким образом: ни одного приказа, указания из Офиса Президента, из профильных министерств, из Министерства обороны, от министров о характере общения не поступало. Ни разу», — подчеркни глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 12:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что не получал указаний касательно запрета на общение с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.".