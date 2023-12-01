Глава Харьковщины Синегубов сообщил, запретили ли ему общаться с Залужным
Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что не получал указаний касательно запрета на общение с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом Синегубов сообщил на пресс-конференции 1 декабря.
«Интересный вопрос. Что касается общения с Главнокомандующим, то сообщу следующее и таким образом: ни одного приказа, указания из Офиса Президента, из профильных министерств, из Министерства обороны, от министров о характере общения не поступало. Ни разу», — подчеркни глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Залужный, общение, синєгубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 12:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов заявил, что не получал указаний касательно запрета на общение с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.".