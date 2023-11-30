«Не нужно играть в спекуляции» – Подоляк о критике нардепом Безуглой Залужного
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал критику в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со стороны нардепа от президентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой и призвал «не играть в спекуляции», сообщает LIGA.net.
В последние дни Безуглая, которая занимает пост заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, заявляет, что руководство ВСУ «должно уйти». Она утверждает, что Залужный «не смог предоставить план на 2024 год». Также она постоянно обвиняет генерала в проблемах на фронте и в Силах обороны.
По словам Подоляка, главком ВСУ является вертикалью президента и ОП предоставляет только официальные позиции.
«На мой взгляд, не нужно вообще сегодня играть в спекуляции, учитывая время и психоэмоциональное состояние общества, существенно увеличивая своими комментариями масштаб той или иной личной позиции», — сказал советник главы ОП в ответ на просьбу прокомментировать высказывания Безуглой.
Он отметил, что для него не существует дискуссии о «конфликте» между Владимиром Зеленским и Залужным.
«Все остальное – это к сообществам, которым нравится исключительно конспирология, независимо от того, в каком времени мы находимся», — резюмировал Подоляк.
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- Категории: Общество, Политика, Украина; Теги: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, конфликт, критика, Марьяна Безуглая, Михаил подоляк, нардеп, ОП;
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- • Дата публикации материала: 30 ноября 2023 в 14:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал критику в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного со стороны нардепа от президентской партии «Слуга народа» Марьяны Безуглой и призвал «не играть в спекуляции», сообщает LIGA.net.".