«Не треба спекуляцій» – Подоляк про критику нардепом Безуглою Залужного

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував критику на адресу головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з боку нардепки від президентської партії «Слуга народу» Мар’яни Безуглої та закликав “не грати у спекуляції”, повідомляє LIGA.net .

Останніми днями Безугла, яка обіймає посаду заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, заявляє, що керівництво ЗСУ “має піти”. Вона стверджує, що Залужний “не зміг надати плану задуму на 2024 рік”. Також вона постійно звинувачує генерала у проблемах на фронті та в Силах оборони.

За словами Подоляка, головком ЗСУ є вертикаллю президента та ОП надає лише офіційні позиції.

“На мій погляд, не потрібно взагалі сьогодні грати у спекуляції, з огляду на час та психоемоційний стан суспільства, суттєво збільшуючи своїми коментарями масштаб тієї чи іншої особистої позиції”, — сказав радник голови ОП у відповідь на прохання прокоментувати висловлювання Безуглої.

Він зазначив, що для нього не існує дискусії про “конфлікт” між Володимиром Зеленським та Залужним.

“Все інше – це до спільнот, яким подобається виключно конспірологія, незалежно від того, в якому часі ми перебуваємо”, — резюмував Подоляк.