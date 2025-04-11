«Противник действительно усилил активность» — НГУ о Харьковском направлении
Представитель службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Харьковском направлении.
«Мы видим, что противник действительно, как и упоминал главнокомандующий ВСУ, усилил активность и на нашем участке. Если смотреть на потери врага, за первые 11 дней апреля мы уже обезвредили более 150 россиян, из них более 100 – безвозвратно. В основном это передвижение малыми группами, хотя на прошлой неделе была попытка продвинуться практически взводом. Когда нам за 24 часа удалось уничтожить 40 россиян», – рассказал Дегтярев.
Он также подчеркнул, что россияне стали активнее применять дроны. В частности, БпЛА типа «Молния».
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью о том, что наступление на Харьковщину уже началось. Следом государственным борцам с дезинформацией и официальным лицам срочно пришлось гасить панические настроения, которые возникли в связи с этой фразой Сырского. Как это происходило — в обзоре «Объектива».
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, главнокомандующий ВСУ, НГУ, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2025 в 12:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Представитель службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Харьковском направлении.".