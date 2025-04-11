«Противник действительно усилил активность» — НГУ о Харьковском направлении

Представитель службы связей с общественностью 13-й бригады НГУ «Хартия» Владимир Дегтярев в эфире «Суспільне. Студія» рассказал о ситуации на Харьковском направлении.

«Мы видим, что противник действительно, как и упоминал главнокомандующий ВСУ, усилил активность и на нашем участке. Если смотреть на потери врага, за первые 11 дней апреля мы уже обезвредили более 150 россиян, из них более 100 – безвозвратно. В основном это передвижение малыми группами, хотя на прошлой неделе была попытка продвинуться практически взводом. Когда нам за 24 часа удалось уничтожить 40 россиян», – рассказал Дегтярев.

Он также подчеркнул, что россияне стали активнее применять дроны. В частности, БпЛА типа «Молния».

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью о том, что наступление на Харьковщину уже началось. Следом государственным борцам с дезинформацией и официальным лицам срочно пришлось гасить панические настроения, которые возникли в связи с этой фразой Сырского. Как это происходило — в обзоре «Объектива».