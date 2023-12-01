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Синєгубов повідомив, чи заборонили йому спілкуватися з Залужним

Суспільство 12:10   01.12.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов повідомив, чи заборонили йому спілкуватися з Залужним

Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що не отримував вказівок щодо заборони на спілкування із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це Синєгубов повідомив під час пресконференція 1 грудня.

«Цікаве питання. Щодо спілкування з Головнокомандувачем, то повідомлю наступне і таким чином: жодного наказу, вказівки з Офісу Президента, з профільних міністерств, з Міністерства оборони, від міністрів щодо характеру спілкування не надходило. Жодного разу», – підкресли голова ХОВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 12:10;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що не отримував вказівок щодо заборони на спілкування із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.".