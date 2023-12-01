Синєгубов повідомив, чи заборонили йому спілкуватися з Залужним
Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що не отримував вказівок щодо заборони на спілкування із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Про це Синєгубов повідомив під час пресконференція 1 грудня.
«Цікаве питання. Щодо спілкування з Головнокомандувачем, то повідомлю наступне і таким чином: жодного наказу, вказівки з Офісу Президента, з профільних міністерств, з Міністерства оборони, від міністрів щодо характеру спілкування не надходило. Жодного разу», – підкресли голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 12:10;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов заявив, що не отримував вказівок щодо заборони на спілкування із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.".