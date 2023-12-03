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Часть города на Харьковщине осталась без света из-за аварии

Общество 11:30   03.12.2023
Елена Нагорная
Часть города на Харьковщине осталась без света из-за аварии

Часть города Балаклея осталась обесточенной в связи с аварийной ситуацией на линии электропередач.

Без света сейчас поселок Нефтяников, а также улицы Загородная и Новозагородная, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Специалисты уже проводят ремонт.

Ранее в сводке по энергетической ситуации в регионах Минэнерго об обесточенных населенных пунктах на Харьковщине не сообщало.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 11:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть города Балаклея осталась обесточенной в связи с аварийной ситуацией на линии электропередач.".