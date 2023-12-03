Часть города на Харьковщине осталась без света из-за аварии
Часть города Балаклея осталась обесточенной в связи с аварийной ситуацией на линии электропередач.
Без света сейчас поселок Нефтяников, а также улицы Загородная и Новозагородная, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.
Специалисты уже проводят ремонт.
Ранее в сводке по энергетической ситуации в регионах Минэнерго об обесточенных населенных пунктах на Харьковщине не сообщало.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авария, Балаклія, Балаклея, свет, Харьков., электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 11:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Часть города Балаклея осталась обесточенной в связи с аварийной ситуацией на линии электропередач.".