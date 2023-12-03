Часть города на Харьковщине осталась без света из-за аварии

Часть города Балаклея осталась обесточенной в связи с аварийной ситуацией на линии электропередач.

Без света сейчас поселок Нефтяников, а также улицы Загородная и Новозагородная, сообщили в Балаклейской городской военной администрации.

Специалисты уже проводят ремонт.

Ранее в сводке по энергетической ситуации в регионах Минэнерго об обесточенных населенных пунктах на Харьковщине не сообщало.